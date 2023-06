Professores da rede estadual fazem protesto após reunião com representantes do Governo do Rio

Rio - Professores da rede estadual que estão em greve se reuniram, no início da tarde desta quarta-feira (21), em um protesto após uma nova reunião com representantes do Governo do Rio em uma tentativa de acordo para finalizar a paralisação.



O protesto foi iniciado depois do fim da reunião, que durou pouco mais de uma hora. Antes, os professores faziam uma vigília embaixo da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) para receber as informações da audiência.



A reunião foi realizada na sede provisória do Gabinete de Educação, no prédio do Conselho Estadual de Educação. Marcada para às 10h, representantes da Seeduc, da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e da Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado do Rio de Janeiro (Seplag) só chegaram ao local às 11h, com uma hora de atraso.

Além dos coordenadores da Sepe, também estavam presentes a secretária de Educação Roberta Barreto, os subsecretários Windson Maciel e Myrian Medeiros, o chefe de gabinete da Sefaz Pedro Valle e o subsecretário de planejamento Rafael Abreu.



Porém, o Sepe informou não ter sido informado oficialmente da decisão e seguiu com a greve nesta quarta. A categoria iniciou a greve no dia 17 de maio, que já dura 36 dias, e tem três principais reivindicações: pagamento do piso nacional do magistério, determinado pelo Governo Federal em 2008; reajuste salarial dos funcionários administrativos e revogação do Novo Ensino Médio.



Segundo a decisão da Justiça, um dos motivos da determinação pelo fim da greve é que as negociações ainda não terminaram e existem reivindicações que dependem de mudanças na lei. Caso a decisão não seja cumprida, há uma multa fixa no valor de R$ 500 mil ao Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) e de R$ 5 mil aos seus diretores.



Ainda nesta quarta, uma assembleia geral vai reunir os professores da rede estadual na quadra da São Clemente, na Avenida Presidente Vargas, Cidade Nova, na Região Central. A reunião tem como objetivo decidir pelo fim ou continuidade da greve e será seguida de um ato público.