Cade suspende julgamento sobre conduta de empreiteiras em licitações para urbanização de favelas do Rio

Rio - O Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade) adiou o julgamento de um dos processos abertos em decorrência das investigações da operação Lava Jato, que seria analisado nesta quarta-feira, 21. A ação apura supostas condutas anticompetitivas em licitações para a contratação de serviços de engenharia e construção para urbanização de favelas no Rio de Janeiro, o caso do "PAC Favelas".



O processo começou a ser julgado no início do ano, mas foi interrompido duas vezes por pedidos de vista — o último em abril, pelo presidente do Cade, Alexandre Cordeiro.



Em despacho assinado na manhã desta quarta, contudo, Cordeiro converteu o julgamento em diligência, para, segundo ele, apurar se há provas, documentos, informações ou fatos novos que possam ser úteis ao caso.