'Gatos' de energia são removidos em mercado, restaurante e escola de dança

Rio - A Enel realizou, nesta terça-feira (20), uma operação de combate ao furto de energia em diferentes municípios do Rio. Com apoio do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e da Polícia Civil, a distribuidora removeu os "gatos" em uma escola de dança, um restaurante e um mercado.

Os dois primeiros estabelecimentos ficam em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, enquanto o terceiro é localizado em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Os responsáveis pelos empreendimentos foram presos em flagrante e liberados após o pagamento de fiança.

No mercado, os técnicos encontraram uma ligação direta em três fases com uso de cabo exclusivo da Enel, sem passar por nenhum sistema de mediação. Nesse caso, a fiança custou cerca de R$ 8 mil.

De acordo com a Enel, o furto de energia, além de ser crime, afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe a população em risco, principalmente a vida das pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede, ocasionando interrupção no fornecimento de energia