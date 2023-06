Adolescente é apreendido com pedras de crack e pinos de cocaína

Um adolescente, de 17 anos, foi flagrado com drogas em Resende. O caso aconteceu na terça-feira (20) na localidade do Mutirão, na Cidade Alegria.



Segundo a Polícia Militar (PM), ele estava traficando na localidade quando foi abordado com o material ilícito.



Foram apreendidos 44 pedras de crack, 25 pinos de cocaína e 13 sacolés de maconha. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende, onde ele foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas.