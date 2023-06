Polícia prende suspeito de agredir ex-namorada e ameaçar se matar na frente dela

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (21), Robson Henrique Soares, de 30 anos, suspeito de agredir a ex-namorada e a mãe dela em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Antes das agressões, ele pegou uma faca e ameaçou se matar na frente da vítima, de 22 anos.

O relacionamento do casal terminou após Robson xingar a jovem de "lixo" e "tralha". Os dois saíram de casa e, ao perceber que a companheira não voltaria, o agressor foi até o trabalho dela, mas não a encontrou. Após conversas por mensagem, os dois combinaram de se encontrar na casa onde moravam com a companhia da mãe da vítima.

O encontrou começou por volta de meia-noite e se estendeu de maneira amistosa até 1h30 desta quarta-feira, quando a jovem reafirmou que não gostaria de retomar o relacionamento. Robson, então, foi à cozinha e pegou uma faca. A ex-namorada e a mãe se trancaram no quarto, mas o agressor derrubou a porta e começou a ameaçar que se mataria. Além disso, segurou a moça pelo cabelo e deu alguns golpes, até que ela se desvencilhou e caiu de uma escada.

"Mais um autor preso pela Deam de Nova Iguaçu e pelo mesmo motivo: não aceitar o fim do relacionamento. Esse autor, depois de horas de conversa, quando viu que não teria retorno, foi até a cozinha para pegar uma faca e dizer que se mataria na frente da vítima. Eu tenho um apelo para fazer às mulheres: não confiem nessas últimas conversas. Não vão a um local onde há homens que estão completamente desnorteados, descontrolados", alertou a delegada Mônica Areal, titular da Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) de Nova Iguaçu.

A vítima ficou com ferimentos na mão, no ombro e no pé. Acompanhada da mãe, que ficou ferida no braço, ela registrou a ocorrência na especializada. Na manhã desta quarta, Robson foi preso por lesão corporal, violência psicológica e injúria. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.