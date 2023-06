Bingo clandestino é localizado e fechado pela PM na Zona Sul do Rio

Rio - Policiais do 2° BPM (Botafogo) interditaram, nesta quarta-feira (21), um bingo clandestino em Botafogo, Zona Sul do Rio. Ao todo, 12 máquinas caça-níqueis foram apreendidas. Essa foi mais uma das ações que visam a repressão aos jogos de azar, prática proibida no Brasil desde 1941.



Com base em informações do setor de inteligência, as equipes se encaminharam ao local, situado na Rua Paula Barreto. Durante a abordagem, foi constatada a presença de 12 caça-níqueis em funcionamento.

A ocorrência desta quarta-feira (21) foi encaminhada à 10ª DP.



Uma mulher foi detida no local e conduzida à 10ª DP (Botafogo). Em vídeo divulgado pela PM, é possível notar uma central de monitoramento por câmeras, que controlava a entrada e saída do local.