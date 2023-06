Polícia prende suspeitos de assaltarem mesma vítima duas vezes em Duque de Caxias

Rio - Diego Silva da Hora e Leonardo Taciano, suspeitos de roubar a casa de uma mesma vítima duas vezes e cobrar valor para interromper a prática criminosa, foram presos, nesta quarta-feira (22), em Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio. Os assaltos contra a família foram praticados entre janeiro e abril, em dois endereços diferentes.



De acordo com investigação da 25ª DP (Engenho Novo) e da 71ª DP (Itaboraí), o primeiro crime contra as vítimas aconteceu em janeiro, quando os bandidos invadiram o imóvel em Itaboraí, na Região Metropolitana e levaram todos os pertences do local.



Assustados com o caso, a família se mudou para o bairro do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, mas mesmo assim voltaram a ser alvos da dupla. Nessa ocasião, que foi registrada em abril, os bandidos teriam usado armas de fogo e chegaram a a ferir uma das moradoras com uma faca na mão.



A identidade dos suspeitos, segundo os investigadores, foi obtida com a análise de câmeras de segurança nos imóveis onde as vítimas residiram. Após o segundo assalto, eles teriam, inclusive, oferecido uma trégua caso a vítima optasse por pagar uma quantia de R$ 30 mil.



"Sua casa toda nós conhece. Sua loja, a casa toda da sua mãe e a loja dela. Nós sabe de tudo", escreveu o criminoso, em aplicativo de mensagens.



De acordo com a Polícia Civil, os bandidos também disseram nas mensagens que entregariam o nome de quem deu a ordem para o crime caso o pagamento fosse feito. Ao todo, os roubos causaram um prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 200 mil às vítimas.



Diego e Leonardo eram alvos de mandados de prisão. A polícia ainda busca identificar o terceiro envolvido no crime, que teria passado as informações para a dupla.