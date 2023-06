Resende goleia Sampaio Corrêa-RJ no Campeonato Carioca A2

Pela 6ª rodada do Campeonato Carioca A2, o Resende goleou por 4 a 1 o Sampaio Corrêa-RJ na tarde desta quarta-feira (21), no Estádio do Trabalhador. Igor Bolt, duas vezes, Alex Sandre e Amarildo marcaram os gols alvinegro, e Luan anotou para os visitantes. O goleiro Jefferson Luís ainda defendeu um pênalti para o Resende.



O Sampaio Corrêa abriu o placar com Luan, aos cinco minutos do segundo tempo. Aos 15, Igor Bolt empatou, após cobrança de escanteio, e Alex Sandre virou a partida, aos 25. Eduardo Grasson fez falta fora da área, mas o árbitro entendeu que foi dentro e marcou pênalti para o Sampaio Corrêa. Luan foi para a cobrança e Jefferson Luís caiu para fazer a defesa e evitar o empate adversário.



Já nos acréscimos, a vitória virou goleada. Aos 47 minutos, Amarildo aproveitou cruzamento de João Felipe e cabeceou para marcar o terceiro. Já aos 53, Igor Bolt bateu na saída de Felipe para marcar o seu segundo gol na partida.



Com a goleada, o Alvinegro pulou para a oitava colocação, com seis pontos, ficando a quatro do G4 e com dois jogos a menos. Na próxima rodada da A2, o Resende recebe o Artsul-RJ, na quarta-feira, dia 28, às 15h, novamente no Estádio do Trabalhador.