Programa Cidadania Itinerante realiza atendimentos para emissão de documentos na Ilha do Governador

Rio - A Secretaria Municipal de Cidadania realiza, nesta quinta (22) e sexta-feira (23), o programa Cidadania Itinerante na Ilha do Governador. O objetivo do projeto é facilitar o acesso a documentos fundamentais para garantirem direitos básicos. As equipes estarão na Estrada do Galeão 2825, das 10h às 17h.



Entre os serviços disponibilizados, gratuidade para a solicitação e segunda via de documentos, como carteira de identidade, certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento, habilitação de casamento e Termo de União Estável.



“O atendimento itinerante amplia o alcance dos serviços disponibilizados pela para os cidadãos. É garantia de direitos básicos”, afirma o secretário de Cidadania, Renato Moura.



A equipe do Procon Carioca também estará presente durante a ação. Consumidores interessados em registrar reclamações a respeito de qualquer empresa ou esclarecer dúvidas sobre seus direitos devem levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais.



As reclamações recebidas pela equipe do Procon Carioca serão encaminhadas diretamente às empresas, que devem responder em até 30 dias.



“Chegar a todos os pontos da cidade para agilizar as demandas dos consumidores e resolver rapidamente as questões de consumo é o principal objetivo do programa Procon nos Bairros”, afirma Igor Costa, Diretor Executivo do Procon Carioca.