Prefeito de Macaé recebe representantes dos professores para debater pautas da categoria

Macaé - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende recebeu hoje pela manhã lideranças dos profissionais da rede municipal de Educação para debater as pautas apresentadas pela categoria. A reunião foi convocada pelo prefeito diante das reivindicações dos servidores. Mesmo com a maior média salarial da região e recebendo um adicional de insalubridade de 30% sob os vencimentos, professores da rede municipal realizaram um ato de greve na semana passada.

O ato foi convocado pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (SEPE) reivindicando 47% de reajuste. Este ano, a Prefeitura de Macaé aprovou um reajuste de 6% e abono de R$ 2.000. Para o executivo municipal, o percentual de reajuste foi o máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



Na reunião, estiveram presentes a diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv), Colegiado dos Diretores de Escolas Municipais, representantes das classes dos Auxiliares de Serviços Gerais (ASG) e Auxiliares de Serviços Escolares (ASE). Assim como as demais entidades, SEPE foi convidado a participar da reunião via ofício, mas não mandou representante para a reunião.



A presidente do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiservi), Miriam Seso destacou a importância de se manter o diálogo aberto com o Executivo e criticou o ato de greve convocado pelo SEPE em Macaé. “O que a gente pede é que seja mantido aberto o diálogo para não ficarmos expostos aos aventureiros que vem de fora fazer campanha eleitoral em cima do servidor”, disse a presidente alegando haver interferência política por trás dos atos convocados pelo SEPE. “Quem não veio nessa reunião dialogar é quem de verdade não tem o menor interesse de resolver o problema dos servidores”, completou.



RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS - Na reunião ficou claro que o governo reconhece as perdas salariais agravadas pelos vários anos em que a gestão anterior deixou de conceder o reajuste anual. “Porém, dentro das limitações da folha de pagamento estamos repondo as perdas e estamos dispostas a avançar ainda mais na valorização do servidor”, disse o prefeito, explicando que mais de 90% de receita própria do município está comprometida com folha de pagamento e a Lei de Responsabilidade Fiscal não permite que seja paga despesa de pessoal com royalties.



“Mesmo com todas as limitações orçamentárias, concedemos 11% de reajuste, somando o acumulado de 2022 e 2023 e ainda concedemos 2 mil de abono salarial no ano passado. O mesmo abono será novamente concedido no próximo mês”, alegou o prefeito durante o encontro.



O prefeito destacou que o governo municipal, além dos reajustes de 2022 e 2023 também. Além aumentou o salário mínimo municipal, os valores dos auxílios alimentação e refeição e publicou mais de 40 leis corrigindo injustiças cometidas contra o servidor nas gestões passadas. “Nosso governo estará sempre de portas abertas para atender os servidores e este fórum permanente de discussão com a classe será o ambiente perfeito para que juntos, servidores e admiração pública, possam encontrar soluções para valorizar cada vez mais nosso servidor Municipal”, concluiu.