Investigadas por racismo, influenciadoras prestarão depoimento sobre possível caso de coação

Rio - As influenciadoras Kerollen Cunha e Nancy Gonçalves prestarão depoimento, na tarde desta quinta-feira (22), sobre uma suposta tentativa de coagir a mãe de uma das crianças que teriam sofrido racismo em um vídeo da dupla. Elas são esperadas na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) por volta das 14h.

De acordo com a denúncia, elas teriam oferecido dinheiro e uma cesta básica para que a mulher não denunciasse o caso na Polícia Civil. A mãe também afirmou que não autorizou a gravação e que só soube sobre o vídeo após a repercussão na internet. Essa investigação ocorre paralelamente aos quatro inquéritos que apuram o crime de injúria por preconceito.

Nos vídeos publicados pelas influenciadoras, as duas abordam crianças na rua e pedem para que elas escolham entre um presente ou dinheiro. Em dois casos específicos, quando as crianças escolheram pelo presente, ambas negras, uma ganha uma banana e outra um macaco de pelúcia

O caso veio à tona após a advogada Fayda Belo, especialista em direito antidiscriminatório, denunciar o caso nas redes sociais. Em um vídeo, ela chama a atitude das influencers de "racismo recreativo", que se trata da prática disfarçada de humor, quando alguém usa de "discriminação contra pessoas negras com intuito de diversão".

Kerollen e Nancy, que possuem uma conta conjunta nas redes sociais, somam mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e 13 milhões de inscritos no Tiktok. Em nota, as influenciadoras afirmaram que "não haviam intenção de fazer qualquer referência à temáticas raciais ou à discriminação de minorias".