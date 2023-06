Carro capota e interdita trecho da Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca

Rio - Um acidente de carro com capotamento deixou dois homens feridos e interditou um trecho da Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira (21).

O acidente aconteceu por volta das 16h40 na pista central da via, altura da Curva Chico Anysio, sentido Orla. O trecho ficou interditado até às 19h10.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel da Barra da Tijuca foram acionados para o local e socorreram dois homens, ainda sem identificação. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Uma tinha ferimentos leves e outra moderados.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o trânsito ficou congestionado até a Linha Amarela, altura do bairro Água Santa, na Zona Norte do Rio, devido ao acidente. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e da Polícia Militar estiveram no local para auxiliar o fluxo de veículos.