Nova perícia aponta indícios de incêndio intencional em garagem de ônibus em Petrópolis

Rio - A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) informou, nesta quarta-feira (21), que a perícia contratada para investigar caso de incêndio na garagem de duas empresas de ônibus da cidade apontou indícios de ação intencional. De acordo com o laudo, a causa determinante para o caso foi "pessoal direta" com objetivo de atear fogo. As garagens atingidas pertenciam as viações Petro Ita e a Cascatinha."Existem indícios que apontam para a causa determinante do incêndio como uma ação pessoal direta, caracterizada por uma ação intencional de atear fogo ou incendiarismo”, diz o documento assinado pelo perito Alexandre Luís Belchior dos Santos.A avaliação do local onde o incêndio ocorreu foi feita no dia 19 de maio e aponta três pontos como causas "concorrentes" para a hipótese de curto circuito: a elevada carga do incêndio, a proximidade dos ônibus e a obstrução da tampa de acesso ao estacionamento.O laudo indica que, ao correlacionar o sentido de propagação das chamas e a distância dos focos, fica evidenciada a "ausência de nexo causal" entre os pontos de chamas.De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, o município está convocando uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes (Comutran) para a próxima terça-feira para falar sobre o resultado da perícia."Tendo em vista os graves fatos trazidos pela perícia e considerando que o município tem o poder de fiscalização sobre a operação do transporte público em Petrópolis, a Prefeitura também está solicitando que possa acompanhar o inquérito policial que apura as causas do incêndio. O governo municipal reforça sua confiança na Justiça e na apuração dos fatos", disse em nota.