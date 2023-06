Hidroginástica no Centro Aquático Meritiense garante saúde e bem-estar para cerca de 480 alunos

O Centro Aquático da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São João de Meriti completou, nesta semana, um ano de atividade. As turmas de hidroginástica reúnem cerca de 480 alunos divididas de segunda a quinta-feira, de acordo com a idade do participante. As aulas são realizadas na piscina semiolímpica.



O secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti, destacou a relevância do espaço: “Quero expressar toda a minha alegria e gratidão por um projeto que idealizei junto com a equipe da pasta e, com a municipalização do antigo Colégio Fluminense, se tornou realidade. Vamos continuar trabalhando para trazer novas modalidades e atender um número maior de pessoas”.



A pasta conta com uma equipe de professores qualificados e oferta outras modalidades como: futebol feminino, masculino e de campo, funcional kids, handebol, dança, luta livre, kickboxing, jiu-jitsu, futsal, capoeira, boxe, basquete, atletismo, vôlei, tênis de mesa e natação. Além de possuir o projeto Esporte Inclusão Meriti, que tem a finalidade de promover autonomia e outros benefícios para a pessoa com deficiência e de quem está a sua volta.



"O serviço é essencial para a população, pois conseguimos tirar um tempo para cuidar da nossa saúde. A hidro é indicada por muitos médicos. Faz bem ao corpo, à mente e com isso a qualidade de vida só melhora", afirmou a aluna Aline de Oliveira, 45 anos, técnica em contabilidade.



Aulas de hidroginástica no Centro Aquático Meritiense completam um ano de funcionamento Divulgação



Interessados devem acessar o link https://esportemeriti.com.br/turmas e selecionar a modalidade de acordo com as vagas disponíveis no sistema.

O Centro Aquático da Secretaria de Esporte e Lazer está Localizado na Escola Municipal Professora Graça Grijó, em Vilar dos Teles.