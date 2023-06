Centro Municipal de Longevidade da Chatuba promove conscientização contra a violência aos idosos

O Centro Municipal de Longevidade da Chatuba realizou uma ação para conscientizar os idosos e seus familiares sobre o tema. O evento que marcou o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa teve apresentações do público assistido pelo espaço, além de uma palestra sobre os tipos de violência.



O espaço localizado na Rua Adolfo de Albuquerque 398, na Chatuba, atende e acolhe o público da terceira idade. O equipamento oferece diversas atividades, entre elas oficinas de crochê, pinturas de pano de prato, aulas de artesanato, aulas de ritmo, ginástica, rodas de conversas e sessões de cinema.



“Recebemos pessoas aqui com depressão, mas conseguimos fazê-los perceber que envelhecer não é o fim do mundo. Eles terem consciência e conhecimento dos tipos de violência, que não é só a física, ajuda a terem um envelhecimento mais saudável”, afirma Flavia Santos, coordenadora do Centro Municipal de Longevidade.



Para completar, ainda teve bate-papo sobre os tipos de violências contra os idosos, que contou com o apoio da equipe de saúde do idoso das clínicas da família Walter Borges e França Leite, responsáveis pelo atendimento da população da Chatuba.



Ana Maria Barboza é moradora da Chatuba e frequenta o Centro Municipal de Longevidade há alguns anos. "Já experimentei várias aulas aqui. Já fiz dança e, agora, faço ginástica. Aqui, deixamos os nossos problemas de casa de lado e posso relaxar com a família que fizemos nesse espaço, que é o nosso tempo de lazer”, conta a munícipe de 69 anos.