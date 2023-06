Paes expõe atos de vandalismo em estação de BRT: 'Vão pagar multa pra aprender'

Rio - O prefeito Eduardo Paes postou um novo vídeo, nesta quarta-feira (21), denunciando um ato de vandalismo de um grupo de pessoas na entrada da Estação BRT Embrapa, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Cinco pessoas foram flagradas por câmeras de segurança aplicando calote e depredando uma parte da entrada da estação. O caso aconteceu no último dia 16.

Além de destruir o equipamento, um deles ainda dança após conseguir entrar na estação, comemorando por ter passado sem pagar. "Todos tinham cartão de transporte, mas escolheram não pagar! Pois agora vão pagar multa pra aprender. Vandalismo, calote, desordem: tem que doer no bolso", escreveu o prefeito.

Veja que absurdo! Cinco pessoas multadas por dar calote no BRT. Eles foram flagrados pelas câmeras no dia 16, com direito a depredação e dancinha. No dia 20, o BRT Seguro programou uma ação e pegou os espertos na mesma estação. Todos tinham cartão de transporte, mas escolheram… pic.twitter.com/8DuJPKiYwR — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 21, 2023 De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), o setor de inteligência do BRT Seguro programou uma ação para pegar os suspeitos na mesma estação, nesta terça-feira (20). Os agentes conseguiram encontrá-los e multá-los pela infração cometida. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), o setor de inteligência do BRT Seguro programou uma ação para pegar os suspeitos na mesma estação, nesta terça-feira (20). Os agentes conseguiram encontrá-los e multá-los pela infração cometida.

Desde o início do programa, em junho de 2021, já foram aplicadas mais de 9.500 multas por calotes, além da prisão de mais de 2.100 pessoas por roubo, furto, vandalismo, importunação sexual e desacato.

Vandalismos e calotes recorrentes

Nesta quarta-feira (21), um homem foi preso por agentes do BRT Seguro por entrar na Estação do BRT Vaz Lobo, na Zona Norte do Rio, sem efetuar o pagamento. Ele também transportava drogas consigo. Ele foi conduzido para a 29° DP (Vicente de Carvalho), onde responde por porte de drogas para consumo. Além disso, ele também foi multado no valor de R$ 170 pelo calote.

Já no último domingo (18), um outro homem foi preso após danificar com chutes e pontapés a catraca e a porta da bilheteria da estação Paulo da Portela, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Agentes do BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (Seop), foram acionados ao local.

O homem, que estava acompanhado da esposa, começou o vandalismo ao tentar passar o RioCard pela segunda vez na mesma catraca. Um funcionário explicou que ele deveria aguardar 3 minutos para que o cartão fosse desbloqueado e tentar novamente.

Em vídeos de câmera de segurança, é possível ver o momento em que o homem tenta quebrar os objetos, além de desacatar e tentar agredir fisicamente o funcionário.



A equipe do BRT Seguro conseguiu prender o suspeito dentro de um dos ônibus. Ele foi levado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho) e irá responder por dano ao patrimônio público, permanecendo preso.