Polícia Civil cumpre mandado em São João de Meriti

A Polícia Civil realizou a “Operação Casa de Papel” contra uma quadrilha que aplica golpes em venda de imóveis. De acordo com as investigações, a quadrilha causou um prejuízo de cerca de R$ 10 milhões em centenas de vítimas, ao longo dos últimos três anos.



Um dos mandados foi cumprido em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



Em decorrência das diligências, os agentes localizaram e apreenderam valores, bens móveis e imóveis que foram adquiridos pelos criminosos.



A ação contou com apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público.