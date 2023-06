Polícia Civil realiza ação contra roubo de cargas e veículos na Baixada Fluminense

Rio - Policiais civis realizam, na manhã desta quinta-feira (22), mais uma fase da Operação Torniquete, que ocorre em quatro comunidades do Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, até o momento, os agentes prenderam cinco suspeitos e cinco veículos roubados foram recuperados.

De acordo com as investigações das delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis e de Cargas (DRFA e DRFC), o Complexo da Mangueirinha é o principal destino de cargas e veículos roubados. As comunidades do Corte 8, Mangueirinha, Sapo e Santuário, segundo a polícia, se tornaram bases operacionais do Comando Vermelho (CV).

As investigações ainda constataram que diversas regiões do Rio, como a Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, bairros das zonas Sul e Norte, além de Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana, sofriam com a atuação desse grupo de criminoso.

Em nota, a Polícia Civil informou que, além de ser o principal destino de roubo de cargas e veículos, o interior do Complexo da Mangueirinha também é utilizado como cativeiro de vítimas sequestradas, desmanche e clonagem de veículos e venda ou troca de armas.



Esta ação é baseada em dados de investigação e de inteligência do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), analisados com informações do Instituto de Segurança Pública (ISP).



A Torniquete



A primeira fase da Torniquete foi em dezembro de 2022. Em seis meses de operação, mais de 100 suspeitos foram presos e mais de 100 veículos roubados foram recuperados. No dia 13 de abril, onze pessoas também foram presas e diversos veículos apreendidos no Complexo da Mangueirinha.

