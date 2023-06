Trilha do Morro das Andorinhas entra na rota do Niterói Ecotur

A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), em um trabalho integrado com a Secretaria de Acessibilidade, incluiu a Trilha do Morro das Andorinhas (Peset – Parque Estadual da Serra da Tiririca) como mais uma opção do Projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras. A primeira edição desta nova rota acontece neste sábado (24) e as inscrições estão abertas.



A saída está prevista para acontecer, às 9h30, da Paróquia São Sebastião de Itaipu, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 8429, em Itaipu. Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, acessando o link https://visit.niteroi.br/niteroiecotur/. No ato da inscrição, deve-se escolher o passeio desejado e preencher um formulário. A resposta de confirmação é recebida em até três dias úteis.



Estão inseridas no programa da Neltur de mapeamento e visitação 14 trilhas que compõem o Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit), cuja sede fica no Parque da Cidade, no Morro da Viração. As trilhas são: Colonial, Ilha do Pontal, Pedra do Santo Inácio, Bosque do Eucaliptos, Campinho, Zé Mondrongo, Blocos, Mirante da Lagoa, Pedra Quebrada, Cunhambebe, Tapera, Platôs, São Francisco e Cafubá.



Para garantir conforto e segurança para esse público, as secretarias promoveram um treinamento específico de profissionais e voluntários. A trilha do Bosque dos Eucaliptos foi a primeira adaptada para receber pessoas com deficiência. Gradativamente outras trilhas também estão sendo validadas e se tornando acessíveis.





"Os voluntários aprenderam a transportar pessoas com dificuldade de locomoção usando a cadeira especial Julietti. O equipamento, criado pelo montanhista Gustavo Simões, recebeu esse nome porque é o apelido da esposa, Juliana Tozzi, que foi acometida por uma doença que a deixou sem os movimentos. Para que ela continuasse fazendo trilhas, o montanhista projetou a cadeira especial. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilide, a Administração Regional da Região Oceânica e o Clube Niteroiense de Montanhismo são parceiros do projeto", informou a Prefeitura de Niterói na nota.



Para a validação da Trilha do Morro das Andorinhas fazer parte do Niterói Ecotur Sem Barreiras, houve mapeamento, visitas técnicas e a criação de um roteiro específico. Foram necessários dois meses para que a Neltur e a Secretaria de Acessibilidade confirmassem a inclusão.



Para o presidente da Neltur, André Bento, o fato de a Trilha do Morro das Andorinhas ter sido incluída no projeto abre novas possibilidades. “Estamos abrindo mais uma possibilidade de passeio dentro do Niterói Ecotur Sem Barreiras, um projeto que, cada vez mais, se firma como opção para os moradores da cidade e para os turistas. É a cidade de Niterói cada vez mais na rota do Ecoturismo”, afirmou André Bento.



A Trilha do Morro das Andorinhas tem como ponto de referência a Rua da Amizade, onde o caminhante deve subir uma ladeira para chegar no acesso à mesma. É considerada uma trilha com grau médio de dificuldade e de exposição solar. É recomendado aos caminhantes que usem roupas e calçados apropriados, além de filtro solar.



O passeio irá até o Mirante Região Oceânica, com vista para as praias de Itaipu, Camboinhas, Sossego e Piratininga, além das lagoas de Itaipu e de Piratininga, que passa por um trabalho de revitalização completo já com parte do Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP) entregue à população.



Outro ponto importante é o Mirante Itacoatiara, que possui vista para a praia de mesmo nome, uma das mais famosas de Niterói em razão das ondas grandes, propícias para a prática de esportes radicais como surfe e bodyboard. Deste Mirante também se avista o Morro do Tucum (Costão de Itacoatiara) e a Pedra do Elefante (Alto Mourão).