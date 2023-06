Niterói: obras de contenção de encostas avançam em Jurujuba

As obras de contenção de encostas avançam no bairro de Jurujuba. Com investimentos de R$12,8 milhões da Prefeitura de Niterói, as intervenções acontecem em 19 pontos no bairro, identificados com maior grau de risco e necessidade de intervenção.



O presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Antonio Lourosa, lembrou que as ações respeitam as características da região para obtenção dos melhores resultados.





“Duas obras já foram totalmente concluídas. Na Rua Lauro Sodré, foi utilizada uma técnica diferenciada de contenção: além do solo grampeado, uma manta de fibra de coco foi instalada pois, além de proteger, ela preserva o paisagismo do local. Já a Travessa José Maurício recebeu solo grampeado, concreto projetado e drenagem”, explicou o presidente da Emusa.







Outras cinco frentes avançam na Travessa José Maurício: próximo ao número 213 acontece a perfuração da rocha para colocação de tirantes; e na altura do número 134, a cortina está sendo concretada. Nas proximidades dos números 26, 164 e 202 foi executada a limpeza do terreno e as equipes trabalham na escavação da cortina. Dois pontos da Travessa da Paz e na Travessa Gonçalo Ferreira recebem a retirada de material da encosta.







Moradora da comunidade, Lia Menezes acompanha diariamente o andamento das obras. “Eu só tenho elogios para todos os trabalhadores e fico muito feliz em vê-los ao lado da minha casa. Antigamente, quando começava a chover, eu tinha que sair para um local seguro, mas agora eu durmo tranquila e melhorou muito o acesso até onde eu moro”, contou a moradora.







Outras vias que ainda passarão por obras são a Rua Antônio Ferreira e as travessas Castorino, Galdino, José Bento e Percílio Santos.







Além das obras de contenção, as vielas e travessas do bairro ainda terão a revitalização de acessos, construção e reforma de escadarias, rampas e colocação de guarda-corpo.





Obra emergencial



Em fevereiro, a Emusa iniciou uma grande contenção na encosta na via de entrada de Jurujuba. Após um deslizamento causado por fortes chuvas, começou uma obra emergencial em uma área de 2.579 metros quadrados. Atualmente ocorrem a retirada do aterro e a finalização do projeto executivo para o início efetivo da intervenção.