Alerj aprova indicação de deputado para homenagear Axel Grael

O prefeito de Niterói, Axel Grael, vai receber a medalha Tiradentes, maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A indicação, aprovada pelo parlamento fluminense esta semana, foi proposta pelo deputado estadual Vitor Junior (PDT) como reconhecimento pela trajetória de Axel como ambientalista, gestor municipal e pelo destaque alcançado no terceiro setor com o projeto Grael, que tem como objetivo democratizar o acesso de jovens à prática do esporte da vela.



O parlamentar destacou a participação de Axel Grael em ações importantes para a defesa do meio ambiente como a criação do Movimento de Resistência Ecológica (MORE), organização pioneira no Rio e em Niterói, além de ter liderado iniciativas em defesa da Baía de Guanabara e na campanha que resultou na implantação do Parque Estadual da Serra da Tiririca.



Vitor Junior citou, ainda, a experiência de Grael à frente de instituições como o Instituto Estadual de Florestas (IEF), a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Feema) em duas gestões, e a subsecretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio, assim como a atuação exitosa, desde 2013, como vice-prefeito, secretário municipal de Niterói e, agora, como chefe do Executivo, tendo sido eleito em 2020 com mais de 60% dos votos no primeiro turno.



"Nos últimos anos, Axel Grael alcança importantes resultados não só na área do meio ambiente. Ele também tem participado ativamente, ao lado do ex-prefeito e atual secretário Executivo da Prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves, da captação de recursos, elaboração de projetos e implantação de ações nas diferentes áreas de atuação do município. Sem contar a sua atuação no terceiro setor com o Projeto Grael, fundado em 1998. Desde então, mais de 17 mil alunos da rede pública de ensino de Niterói tiveram iniciação esportiva por meio da vela e foram preparados para o mercado de trabalho, iniciativa que contribui para a transformação social na vida de centenas de crianças e adolescentes", afirmou o deputado.

DESENVOLVIMENTO DE NITERÓI



Os desafios e o diagnóstico da política habitacional, fundiária e ambiental e o desenvolvimento urbano na cidade de Niterói serão temas de discussão em audiência pública, nesta quinta-feira (22/06), pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A reunião acontece às 10h, no 18º andar do Edifício Lúcio Costa, sede do parlamento fluminense, com transmissão ao vivo pelo YouTube Alerj Digital.



O solicitante da reunião, deputado Vitor Junior (PDT), reafirmou a importância da discussão do tema para o crescimento de Niterói.



“Queremos obter uma espécie de raio-x do que já foi investido nessas áreas na cidade para um plano de ação com propostas que possam ser desenvolvidas também nos demais municípios do Estado do Rio. Vamos avaliar o que a Prefeitura e os governos estadual e federal, por meio de parcerias, realizaram no município nos últimos anos e o que ainda precisa ser feito de investimento, principalmente para a garantia habitacional das famílias de zero a três salários mínimos”, explicou o parlamentar.



Estarão presentes na reunião representantes do Ministério Público Estadual, das secretarias municipais de Meio Ambiente, de Obras, de Urbanismo, de Habitação e de Participação Social de Niterói, da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, Federação das Associações dos Moradores de Niterói e da Caixa Econômica.