Suspeito é preso por tráfico internacional de drogas no Aeroporto do Galeão

Rio - Um suspeito por tráfico de drogas foi preso por agentes da Polícia Federal (PF), na noite de quarta-feira (21), no Aeroporto Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.



Segundo informações divulgadas pela PF, os policiais da Delegacia Especial no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN) realizavam uma fiscalização de rotina quando abordaram um cidadão da Letônia, que embarcava para Lisboa, em Portugal, e tinha como destino final Toulouse, na França. Após revista, a equipe encontrou no forro de sua bagagem de mão cerca de 3,5 quilos de cocaína.



O jovem, de 19 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante e encaminhado para o sistema prisional do Estado. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, e a pena pode chegar até 15 anos.