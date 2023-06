Lula critica gasto de bilhões com guerra enquanto existe fome no mundo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou na manhã desta quinta-feira, 22, a quantia de dinheiro gasto com a guerra na Ucrânia enquanto há milhões de pessoas passando fome no mundo. Durante entrevista coletiva em Roma, Itália, o mandatário disse que a meta é tentar encontrar um "denominador comum" para convencer a Rússia e a Ucrânia de que "o melhor negócio para essa guerra é acabar com ela".



"Eu estou de acordo com o Papa Francisco, é preciso ter gente envolvida em discutir a questão da paz. É preciso colocar os atores em uma mesa de negociação, é preciso parar de atirar e é preciso tentar encontrar uma solução pacífica, porque o mundo tem 800 milhões de seres humanos que vão dormir toda noite sem ter o que comer e não é justo se gastar bilhões de dólares com guerra desnecessária, quando a gente poderia tentar estar vivendo em um momento de paz, porque o mundo está precisando disso", afirmou Lula.



Na ocasião, ele também disse ter enviado o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, para uma reunião na capital da Dinamarca no próximo final de semana, na tentativa de avançar uma discussão sobre a paz entre russos e ucranianos.



"Eu já mandei o companheiro Celso, que é meu assessor especial, à Rússia para conversar com Putin, já mandei ele conversar com o Zelensky. Sábado ele vai a uma reunião em Copenhague com vários países, para ver se a gente consegue tentar encontrar pelo menos um denominador comum que pode convencer tanto Putin quanto Zelensky de que o melhor negócio para essa guerra é acabar a guerra, e tentar saber em que condições a gente vai voltar à normalidade, que só os dois podem dizer", disse.