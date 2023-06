Homem morre após cair de BRT na Zona Oeste

Rio - Um passageiro do BRT, identificado como Douglas V. Falcão, de 22 anos, morreu, na manhã desta quinta-feira (22), após cair do coletivo em movimento na altura da estação do Mato Alto, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.



Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Guaratiba foram acionados às 8h26 para o acidente na Avenida Dom João VI. A vítima ainda não foi identificada. O acidente ocorreu entre as estações Pingo D'Água e Mato Alto, sentido Barra da Tijuca.



A CET-Rio está no local para auxiliar no trânsito. O trecho apresentou lentidão. Agentes da Polícia Militar e da concessionária do BRT também se encontram no local.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27ºBPM (Santa Cruz) foram acionados para atender ocorrência de encontro de cadáver na Avenida Dom João VI. No local, constataram o fato, preservaram o local e acionaram a perícia.



Em nota a MOBI Rio lamentou a morte do passageiro. Veja:



"A MOBI Rio lamenta informar que na manhã desta quinta-feira, 22/06, um passageiro caiu de um articulado antigo (azul) e, infelizmente, veio a óbito. O acidente ocorreu no corredor Transoeste, entre as estações Pingo D’Água e Mato Alto.



Testemunhas relataram que o rapaz estava com o corpo para fora do veículo, bateu com a perna no segregador da pista, se desequilibrou e caiu.



A MOBI-Rio informa ainda que trabalha para mitigar o desgaste da frota antiga que ainda está em operação no corredor Transoeste. Os corredores Transolímpica e Transcarioca já operam totalmente com novos ônibus. Já o Transoeste, atualmente em obras, estará com 100% da nova frota rodando a partir do início do próximo ano.



Vale destacar que nenhum ônibus sai das garagens de portas abertas, todos os equipamentos são checados antes de os ônibus iniciarem a viagem."