Distribuidora de energia encontra furto em mercado de São Gonçalo

Os responsáveis por um mercado do bairro Boaçu, em São Gonçalo, foram presos em flagrante pela polícia civil pelo crime de furto de energia, na terça-feira (20/6). A distribuidora de energia realizou a ação, em parceria com peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e alertou para as ligações irregulares.

"Furtar energia é crime, afeta a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca a população em risco", alertou a companhia em nota.





Após a retirada das irregularidades, os responsáveis pelos estabelecimentos foram liberados após pagamento de fiança. No mercado - onde foi detectada ligação direta em três fases com uso de cabo exclusivo da Enel, sem passar por nenhum sistema de medição - a fiança aplicada foi superior a R$ 7,9 mil.



Segundo a distribuidora de energia, as ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

"Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo", informou a companhia no texto.

Para denunciar o furto de energia, basta acessar https://www.enel.com.br/ ou o aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.