PDT de Ciro Gomes é autor de pedido que pode tornar Bolsonaro inelegível

Segundo a defesa, o evento, na verdade, foi "um convite ao diálogo público continuado para o aprimoramento permanente e progressivo do sistema eleitoral e das instituições republicanas".A legislação eleitoral proíbe o uso da máquina pública e da estrutura do governo em benefício dos candidatos que buscam a reeleição. O abuso de poder político ocorre justamente quando um candidato usa o cargo para tentar influenciar indevidamente a preferência dos eleitores."O senhor Jair Messias Bolsonaro, valendo-se de sua condição funcional realizou reunião com os embaixadores de países estrangeiros residentes no Brasil para falar sobre as eleições deste ano, especificamente para atacar a integridade do processo eleitoral com fake news", diz o PDT.A reunião de Bolsonaro com os embaixadores foi amplamente divulgada à época, inclusive pelos meios de comunicação oficiais do governo federal. O encontro foi transmitido pela TV Brasil e disponibilizado no site da estatal.O PDT argumenta que o então presidente cometeu abuso de poder no uso indevido dos veículos de comunicação ao promover "um desequilíbrio de forças decorrente da exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação em detrimento de outros, de modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito".Durante o processo, o PDT pediu ainda a inclusão da minuta golpista apreendida pela Polícia Federal (PT) na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres , que foi preso na investigação sobre os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, em Brasília . O rascunho previa uma intervenção no TSE, liderada por Bolsonaro com apoio do Ministério da Defesa, para anular o resultado da eleição."Não significa uma modificação do processo. Não se está colocando um fato novo. A minuta do golpe não é uma tese, é um documento. Não é apócrifo. Consiste em uma prova e o próprio tribunal entendeu desta forma", explicou Agra, advogado do PDT.