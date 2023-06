Escassez de ambulâncias para transporte de detentos no RJ é denunciada pela Defensoria Pública

Rio - A Defensoria Pública do Rio de Janeiro denuncia a falta de ambulâncias para o socorro de presos no estado. Segundo a instituição, apenas uma está disponível no Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste.



Ainda de acordo com o instituição, em outros municípios que possuem unidades prisionais, o transporte é improvisado ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é acionado para auxiliar. "Em todas as demais regiões do Estado, o transporte sanitário de pessoas privadas de liberdade é feito em viaturas

comuns. Excepcionalmente, o SAMU é acionado, contudo, quando isso ocorre, as chances de socorro já são praticamente inexistentes", diz trecho do relatório.

No entanto, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) afirmou que duas ambulâncias estão disponíveis para custodiados cujos quadros clínicos requerem transporte especializado para unidades hospitalares externas, sendo uma ambulância própria e outra da Secretaria Estadual de Saúde, que fica no Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho (PSGHA), em Gericinó.



A secretaria disse, ainda, que, em 2023, a cobertura das equipes de Atenção Primária foi ampliada para 100% para que os casos de doenças crônicas entre os presos, como tuberculose, a infecção por HIV, sífilis, hipertensão, diabetes e doenças relacionadas à saúde mental sejam reduzidas.



A Seap acrescentou que o transporte dos presos até o PSGHA para atendimento regular de saúde, por razões de logística, é realizado pelo Grupamento Tático Móvel (GTM), por meio de veículos operacionais, enquanto os custodiados cujos quadros clínicos requerem transporte especializado para unidades hospitalares externas são transportados por ambulância, o chamado transporte sanitário.

Na petição inicial, em janeiro de 2014, a falta de ambulâncias para o socorro dos presos já havia sido denunciada pela Defensoria Pública. Segundo a instituição, naquela época, 9 unidades estavam disponíveis no estado. Em uma denúncia do MP, também de 2014, a DPRJ entendeu como razoável o acréscimo de, no mínimo, seis ambulâncias com equipe capacitada exclusivamente para o sistema prisional

A Secretaria de Estado de Saúde informou que, em maio de 2023, repassou mais de R$ 35 milhões para nove prefeituras onde há unidades prisionais. Os recursos se destinam à gestão do atendimento, compra de medicamentos e insumos, manutenção de equipes de atenção primária prisional e apoio logístico.

De acordo com dados fornecidos pela Seap à Defensoria Publica, em maio deste ano, há um efetivo de 43,8 mil detentos em todo o estado.

Nota Seap









