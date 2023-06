Disque Denúncia busca informações sobre envolvidos na morte de empresário no Maranhão

Rio - O Disque Denúncia divulgou nesta quinta-feira (22) um cartaz onde busca informações levem à localização e a prisão de Alfredo dos Santos Júnior, vulgo "Velho", de 51 anos, e de José Gomes da Rocha Neto, vulgo "Kiko", de 42 anos. Os dois estariam envolvidos no assassinato do empresário goiano Bruno Vinícius Nazon de Moraes, de 30 anos. A vítima foi morta a tiros no dia 12 de fevereiro de 2021, na Avenida Litorânea, em São Luís, no Maranhão.



De acordo com as investigações da Polícia Civil e o Ministério Público do Maranhão (MPMA), as motivações do crime teriam sido o mercado de apostas esportivas e disputas pelo jogo do bicho da região. Contraventores do Rio de Janeiro teriam participação, como mandantes, na morte do empresário goiano.



Ainda segundo o inquérito, o crime foi encomendado por Márcio Augusto Guedes Gregório, vulgo "Márcio Careca". Ele é gerente no Rio do "Para Todos Rio", que é como este grupo de contraventores do Rio são conhecidos.



De acordo com a denúncia do MP, Bruno foi até o Maranhão para divulgar dois sites de apostas em jogos de futebol que pertencia ao grupo dele e também o jogo do bicho, caça-níquel e apostas.



Os promotores apuraram que tal atitude desagradou aos contraventores do Rio. Por conta disso, "Careca" teria encomendado aos matadores de aluguel, "Velho" e "Kiko" a morte do empresário.



Contra Alfredo Júnior, vulgo "Velho", excluído da Polícia Militar em 19 de maio deste ano, em razão desse crime, constam quatro mandados de prisão pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo três pela Justiça do Maranhão e um pelo Rio. E no caso de José Gomes, vulgo "Kiko", consta um mandado pela Justiça do Maranhão. Os dois são considerados foragidos da Justiça do Maranhão e do Rio de Janeiro.



Denuncie a localização dos matadores de aluguel "Velho" e "Kiko", de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 e 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.