'Chafariz' é formado em via da Zona Norte após tubulação estourar

Rio - Uma tubulação estourou na Rua Clarimundo de Mello, em Piedade, Zona Norte da cidade, na manhã desta quinta-feira (22). A Águas do Rio informou que equipes operacionais da concessionária estão atuando no reparo do vazamento.



Segundo a empresa, a tubulação, que fica na esquina com a Rua Silvia, é de grande porte e de alta pressão, mas ainda não é possível saber a dimensão exata do impacto causado pelo rompimento.

De acordo com o comerciante Heitor Jesus, a tubulação estourou por volta das 6h e desde então, sua loja está sem água. "O que a população reclama é isso, a gente paga pelo serviço, mas olha a quantidade de água potável indo embora. Não é um serviço de qualidade, todo mundo sem água e nada é resolvido. A verdade é que a população está sofrendo e a gente precisa da ajuda do poder publico", ressaltou.



Em imagens publicadas nas redes sociais, o vazamento aparece como um enorme chafariz. Uma faixa da via precisou ser interditada e uma equipe da CET-Rio foi acionada para auxiliar no trânsito.

A Águas do Rio informou, ainda, que, até a finalização dos trabalhos, o abastecimento de água será reduzido nos bairros Quintino, Piedade, Encantado, Água Santa, Abolição e Cascadura, todos na Zona Norte.

*Matéria em atualização