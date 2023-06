Ecom abre mil vagas em todo o país para atuação no mercado livre de energia

A Ecom Energia vai formar e selecionar mil representantes regionais para atuação no Mercado Livre de Energia em todo o país até o fim do ano. Com mais uma etapa de abertura do Ambiente de Contratação Livre (ACL), em janeiro de 2024, a empresa iniciou sua expansão para atender aos mais de 100 mil novos consumidores que poderão se beneficiar de energia elétrica até 30% mais barata, a partir de fontes renováveis. O curso será realizado on-line pela plataforma YouTube e poderá ser assistido de qualquer região do Brasil, entre os dias 28 e 29. As inscrições podem ser feitas pelo link disponível no link https://conteudo.ecomenergia.com.br/imersao-mercado-livre-e-energia-solar-representantes e nas redes sociais da Ecom.A imersão gratuita e on-line vai colocar no mercado consultores habilitados a dar acesso a empresas como supermercados, padarias e centros comerciais ao mercado livre de energia, aproveitando o potencial comercial dos profissionais e gerando renda no local. Em uma análise de potencial de mercado, a empresa estima que os agentes Ecom poderão receber até R$ 50 mil em comissão em um único projeto. Eles contarão com o suporte do time técnico e comercial, além de uma plataforma exclusiva desenvolvida pela própria Ecom para realização das propostas.A Ecom adotou uma estratégia de promoção de geração de renda e qualificação profissional de representantes regionais que já formou 100 agentes e a partir de junho tem a meta de alcançar um total de 1.000 representantes até o fim do ano, além de lançar a Universidade Ecom no mês de julho. Depois de concluído o curso, os candidatos passam por uma prova e, se atingirem os requisitos mínimos, se tornam agentes oficiais da Ecom.O curso não requer formação universitária específica e terão preferência os profissionais que já atuam na área comercial para serviços voltados para empresas, instalações elétricas, manutenção de equipamentos e ar condicionado, painel solar e eletricistas em geral. “Buscamos agentes em todo o país independente de ter ou não experiência prévia no mercado livre de energia”, explicou o diretor Comercial da Ecom, Felipe Sapucahy.