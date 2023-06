Frota de veículos elétricos chegará a 100 milhões em 2026, aponta estudo

A adoção de veículos elétricos (VEs) deve disparar nos próximos anos, com mais de 100 milhões de VEs de passageiros esperados nas estradas até 2026 e mais de 700 milhões até 2040, acima dos 27 milhões no início deste ano, de acordo com a última pesquisa anual de Long-Term Electric Vehicle Outlook (EVO) da empresa de pesquisa BloombergNEF (BNEF). A eletrificação agora está se espalhando rapidamente para todos os setores do transporte rodoviário, de riquixás a caminhões pesados, e está aumentando em economias emergentes como Brasil, Índia, Tailândia e Indonésia.



À medida que o impulso cresce, novas oportunidades econômicas estão tomando forma. O valor cumulativo das vendas de VEs em todos os segmentos atinge US 8,8 trilhões em 2030 e US 57 trilhões em 2050 no Cenário de Transição Econômica de caso-base da BNEF, que pressupõe que nenhuma nova política seja implementada. VEs e baterias são agora uma parte central da política industrial de muitos países e a competição para atrair investimentos aumentará nos próximos anos.



Apesar do rápido progresso, é necessária uma ação urgente dos formuladores de políticas e dos participantes da indústria para manter o transporte rodoviário no caminho das metas de emissões de longo prazo que os países estabeleceram.

“A eletrificação direta por meio de baterias é a rota mais eficiente, econômica e comercialmente disponível para descarbonizar totalmente o transporte rodoviário. Ainda assim, é necessário um impulso mais forte em áreas como caminhões pesados, infraestrutura de carregamento e fornecimento de matéria-prima”, disse Aleksandra O’Donovan, chefe de veículos elétricos da BloombergNEF.



O relatório também inclui um Cenário Net Zero consistente com uma frota global capaz de emitir zero até meados do século. Apenas um segmento do transporte rodoviário — veículos de três rodas — está totalmente no caminho para este cenário mais ambicioso, mas ônibus e veículos de duas rodas também estão muito próximos.

Vans comerciais e carros de passageiros também estão ganhando força, mas precisarão de apoio político adicional para permanecer no caminho certo. Os caminhões pesados estão muito atrás da trajetória líquida zero e devem ser um foco prioritário para os formuladores de políticas. Investimentos em rede, conexões de rede e processos de licenciamento também precisam ser simplificados para suportar o grande número de pontos de carregamento necessários para a transição de caminhões.





O relatório sinaliza recomendações específicas para governos e indústria, incluindo:



- Os governos com metas líquidas zero até meados do século devem definir uma data de eliminação progressiva das vendas de novos veículos de combustão interna até 2035, em todos os segmentos. Essas metas precisam ser respaldadas por legislação e apoiadas por medidas políticas concretas com metas intermediárias.

- Padrões de economia de combustível e/ou padrões de emissões de CO2 precisam ser mais rígidos e mais longos no tempo do que as regras atuais. Padrões mais rigorosos para vans, caminhões e outros veículos comerciais são necessários com urgência em todos os mercados.

- Os governos devem estabelecer requisitos e padrões para a reciclagem de baterias de VEs e continuar a apoiar a pesquisa em tecnologias de baterias de última geração. Financiamento e processo de licenciamento simplificado podem ajudar a incentivar um novo fornecimento de matérias-primas.

- Avanços como baterias de íons de sódio, baterias de estado sólido e ânodos de próxima geração estão entrando no mercado. Os governos devem procurar maneiras de apoiar o desenvolvimento doméstico dessas áreas e continuar a apoiar P&D em tecnologias emergentes de baterias que reduzam a dependência de matérias-primas críticas.

- Redes de carregamento públicas densas são necessárias para ajudar a reduzir o alcance de EV que os consumidores acham que precisam, o que, por sua vez, reduz a pressão sobre o suprimento de matéria-prima da bateria. As faixas de EV aumentaram 10% anualmente desde 2018. Mesmo que isso diminua para 5% ao ano de 2023 a 2030, adiciona quase 50% a mais de demanda por lítio, níquel e cobalto em comparação com um caso base em que as faixas de BEV permanecem estáveis.

- O investimento em energia limpa deve andar de mãos dadas com o investimento na eletrificação do transporte rodoviário. À medida que a geração solar aumenta, mais carregamento de VE deve ser transferido para o meio-dia para maximizar os benefícios das emissões e reduzir os custos.