Tornado no Texas deixa quatro mortos e dez feridos

Um forte tornado deixou ao menos quatro mortos e cerca de dez feridos na noite de quarta-feira, 22, em Matador, Texas, sul dos Estados Unidos, que enfrenta uma onda de calor nos últimos dias.



"A cidade de Matador enfrenta um tornado sem precedentes, com ventos destrutivos. Há quatro mortes confirmadas e dez feridos no total", informou nesta quinta-feira, 23, em sua redes sociais o Corpo de Bombeiros da vizinha Lubbock, que auxiliou o resgate.



A informação foi repetida pelo Centro de Previsão de Tempestades (SPC, sigla em inglês) dos Estados Unidos, que registrou ao menos quatro tornados no Texas na quarta-feira. Chuvas fortes e ventos também atingiram algumas cidades.



Há uma semana outro fenômeno similar impactou Perryton, também no norte do Texas, com um balanço de três mortos e cerca de cem feridos.



Durante os últimos dias, o Texas e parte do sul dos Estados Unidos enfrentam tempestades e uma severa onda de calor com temperaturas acima de 40 ºC e sensação térmica que supera os 45 ºC, segundo especialistas meteorológicos.