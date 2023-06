Laboratório farmacêutico seleciona candidatos para programa de trainee

Para participar do programa, o candidato precisa cumprir alguns pré-requisitos, como ter licenciatura bacharelada concluída, ou pós-graduação completa ou cursando, que será considerada um diferencial. O perfil de interesse da companhia é por profissionais que possuem foco em resultados, que demonstrem habilidade analítica e boa capacidade de relacionamento.



Em busca de novos talentos para área comercial, o laboratório farmacêutico EMS está com inscrições abertas para o Programa Acelera: Propagandista Trainee 2023. A empresa oferece 20 vagas para diversas cidades, entre elas o Rio de Janeiro. As inscrições e o processo seletivo seguem até 31 de julho, com o início de trabalho previsto para 11 de setembro. O candidato interessado deve se inscrever gratuitamente por meio do link Para participar do programa, o candidato precisa cumprir alguns pré-requisitos, como ter licenciatura bacharelada concluída, ou pós-graduação completa ou cursando, que será considerada um diferencial. O perfil de interesse da companhia é por profissionais que possuem foco em resultados, que demonstrem habilidade analítica e boa capacidade de relacionamento.De acordo com Joaquim Alves, Diretor da Unidade de Prescrição Médica da EMS, a iniciativa visa a estimular o ingresso de jovens no setor farmacêutico, um ramo de atividade sólido e que cresce continuamente com ótimas oportunidades para quem deseja construir uma longa carreira.

“Os jovens recrutados vão trabalhar no maior laboratório farmacêutico no Brasil, onde receberão excelente capacitação e vão adquirir experiência para assumir a posição gerencial dentro de um ano. Vamos potencializar três vezes mais a carreira destes profissionais que um dia poderão ser gerentes distritais de vendas na nossa empresa”, reforça o executivo.



O programa conta com uma trilha de desenvolvimento personalizada para desenvolver as habilidades dos selecionados ao longo de 12 meses. O treinamento inclui mentoria, gestão de projetos, além de outras atividades. A seleção prevê etapas como inscrição, testes de perfil, além de dinâmicas de grupo e entrevista com gestores, entre outras atividades.



Para os aprovados, a empresa fornecerá pacote de remuneração e benefícios atrativos e alinhados com as práticas de mercado.