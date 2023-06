Homem é preso durante tentativa de assalto em Duque de Caxias

Rio - Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) impediram, na manhã desta quinta-feira (22), um assalto a moto, no bairro Vila Leopoldina, em Duque de Caxias. Um homem foi ferido e preso após confronto no local.



Os policiais realizavam patrulhamento na Rua Pedro Lessa, quando avistaram dois criminosos a bordo de uma motocicleta, apontando uma pistola em direção ao condutor de uma outra moto. A vítima chegava em casa no momento da tentativa de assalto.



Houve troca de tiros no local. Um dos criminosos foi ferido e encaminhado sob custódia ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Não foi divulgado, até o momento, informações sobre o seu estado de saúde. O outro suspeito conseguiu fugir. Após varredura na área, foi encontrado um simulacro de pistola e a carteira da vítima. A ocorrência foi registrada na 60ª DP (Campos Elíseos).