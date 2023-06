Mulher é presa após atacar com estilete adolescente de 15 anos na Zona Oeste

Rio- Uma mulher atacou uma adolescente de 15 anos com um estilete na saída da Escola Municipal Teodoro Sampaio, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, ela foi presa em flagrante após ter sido contida por populares.



Ainda segundo a corporação, agentes do 40ºBPM (Campo Grande) foram acionados para atender ocorrência de lesão corporal. No local, a equipe encontrou a mulher na posse do estilete. A adolescente foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.



Em um vídeo que circula nas redes sociais, testemunhas afirmam que mesmo ferida a menina conseguiu fugir e se esconder dentro de uma academia da região. Imagens mostram ainda que parte do cabelo dela foi cortado.



A mulher que atacou a adolescente também foi filmada e acusou a vítima de ter tido um caso com o seu marido, maior de idade. A informação, no entanto, foi questionada por testemunhas que reforçaram a idade da jovem, de apenas 15 anos.



“Como que uma criança daquela vai dar em cima do seu marido? Como é seu marido? É ‘playboy? É bonito? Aí tu picota a criança toda? Se não fosse academia, você matava a garota”, diz um homem no vídeo.



Procurada, a Secretaria Municipal de Educação ainda não respondeu.