Prefeitura de Paty promove peças de teatro sobre Meio Ambiente para alunos das redes pública e privada

Celebrado no dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente motivou a realização de uma série de atividades em Paty do Alferes sobre a importância da preservação ambiental. Por meio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Cultura, a Prefeitura de Paty tem promovido atividades com alunos das redes municipal, estadual e privada, que passam desde a criação de uma horta até peças de teatro.



Os temas abordados nas peças se relacionam com o trabalho que vem sendo desenvolvido em cada escola, como a coleta seletiva e a proteção do meio ambiente. De acordo com a educadora ambiental Elida Nascimento, ações como esta despertam uma consciência de preservação e cidadania e a urgência de cuidarmos do meio em que vivemos.



Ao longo deste ano serão oferecidas oito peças para alunos das escolas que não foram contempladas no ano passado. “Estamos sempre alternando as escolas para que todas recebam a educação ambiental. Além disso, neste projeto, as peças são oferecidas para alunos da educação infantil, dos ensinos fundamental e médio, e também do Ensino de Jovens e Adultos (EJA)”, explica Elida.