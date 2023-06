Capotamento na Zona Portuária deixa vítima ferida

Rio - Uma mulher, ainda não identificada, sofreu um grave acidente na Via Binário do Porto, no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio, na manhã desta quarta-feira (22).



De acordo com informações da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar), o carro da vítima teria capotado após levar uma "fechada". Com o impacto, o veículo, um Clio prata acabou no sentido contrário da via expressa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel da Gamboa foram acionados às 11h17 para o acidente. Ainda de acordo com a corporação, a vítima foi retirada das ferragens do veículo e atendida por oficiais do Exército que passavam no momento. Em seguida, ela foi conduzida pelos militares ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Procurada a Secretaria Municipal de Saúde ainda não há informações sobre o estado de saúde.



Equipes da prefeitura deram suporte no local. O trânsito apresentou lentidão e teve uma faixa interditada no sentido Aterro do Flamengo, para o trabalho de resgate.