PM realiza operação contra tráfico de drogas e roubos em Barra do Piraí

Nesta quinta-feira (22), o 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) realiza mais uma operação contra tráfico de drogas e roubos em Barra do Piraí. A ação de hoje, que conta com 5 viaturas da PM, um blindado da corporação, duas viaturas da Guarda Municipal e uma ambulância, tem como um dos dos focos o tráfico no bairro Química.

Até o momento, um homem que estava foragido foi preso e outras duas pessoas foram detidas por contravenção penal e levadas para a delegacia após serem flagradas com dinheiro, extratos e uma máquina de apostas no jogo do bicho no Centro. Segundo o g1, a PM, com apoio da Guarda Municipal, também apreendeu um carro e aplicou 12 multas por irregularidades no trânsito.