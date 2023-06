VW alcança 25 milhões de veículos produzidos no Brasil

No ano em que celebra 70 anos no Brasil, a Volkswagen atinge a marca de 25 milhões de veículos produzidos, sendo a maior fabricante de automóveis do país. A montadora também é a maior exportadora do setor, com mais de 4,17 milhões de unidades embarcadas.



O marco de produção foi alcançado com o lançamento mais recente da Volkswagen do Brasil: o sedã Novo Virtus, produzido na São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, que foi a primeira fábrica da Volkswagen fora da Alemanha, inaugurada em 1959, iniciando a expansão global da marca.



O total de 25 milhões inclui, além da produção da Anchieta, também os veículos fabricados nas demais unidades da Volkswagen em Taubaté (inaugurada em 1976) e em São José dos Pinhais (aberta em 1999), com motores fabricados na planta de São Carlos (que iniciou as atividades em 1996).



Integrantes do Comitê Executivo da Volkswagen do Brasil e Região América do Sul e colaboradores de áreas produtivas da fábrica Anchieta se reuniram na Montagem Final para celebrar o marco histórico.



“É uma grande honra para a Volkswagen do Brasil celebrar o marco de 25 milhões de veículos produzidos em seus 70 anos de história no País. Como maior produtora de automóveis do Brasil e maior exportadora do setor, a Volkswagen oferece o portfólio mais completo do mercado com a máxima qualidade, inovação, tecnologia e segurança. Além disso, sempre contribuiu fortemente com a evolução da indústria e da economia brasileira, gerando empregos, renda e produzindo inovação”, afirma o CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom.