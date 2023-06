Policial militar resgatado em Manguinhos é afastado após admitir que ia comprar drogas

resgatado em Manguinhos, Zona Norte, na terça-feira passada (20), foi afastado pela corporação. Em depoimento, o agente admitiu que estava na comunidade, acompanhado de um amigo, com o objetivo de comprar dois papelotes de cocaína para consumirem. Rio - O policial militar Maicon Almeida de Oliveira,foi afastado pela corporação. Em depoimento, o agente admitiu que estava na comunidade, acompanhado de um amigo, com o objetivo de comprar dois papelotes de cocaína para consumirem.

não foi constatado o crime. Inicialmente, o militar havia informado que foi em Manguinhos para comprar um celular e que seu amigo havia sido levado para dentro da favela. Uma megaoperação de resgate foi montada para um suposto caso de sequestro, no entanto, após buscas na localidade, a PM informou que

Segundo a corporação, Maicon vai responder por transgressão disciplinar de natureza grave. Foi determinado, ainda, a revogação do porte de arma e o acautelamento da cédula de identidade policial.

Em depoimento, o amigo do militar afirmou que, no ponto de venda das drogas, viu homens armados e um deles questionou se ele era policial. O homem negou e disse que um amigo (Maicon) estava o aguardando na entrada na comunidade. Em seguida, os criminosos foram até o militar, houve luta corporal e Maicon foi resgatado por uma equipe policial que passava no local.

Por conta da do tiroteio durante a ação policial, a circulação dos trens no ramal Saracuruna precisou ser suspensa por cerca de 30 minutos. A manutenção emergencial de rede aérea que estava sendo realizada em Manguinhos também foi suspensa.