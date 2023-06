Diretora de colégio perde R$ 22 mil em golpe do Pix

A diretora de um colégio estadual no bairro Paraíso, em Resende, perdeu quase R$ 22 mil em um golpe do Pix. O caso foi registrado como estelionato na 89ª Delegacia Policial do município.



Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher, de 54 anos, disse ter recebido uma ligação informando que estava sendo desviado da conta do colégio a quantia de R$ 4 mil.



A orientação, de acordo com os golpistas, era de que ela deveria ligar para um número de atendimento ao consumidor. Quando ela ligou, foi pedido uma transferência via Pix.



A diretora realizou duas transferências totalizando aproximadamente R$ 22 mil. O caso será investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI).