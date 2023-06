Caminhoneiro é feito refém e roubado em Resende

Um caminhoneiro, de 49 anos, foi feito refém e roubado nesta quinta-feira (22) em Resende. O caso aconteceu no bairro Cidade Alegria. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem havia estacionado o caminhão em frente à casa onde mora quando foi abordado por dois suspeitos.



Os homens amarraram o motorista e o colocaram em um carro. Por conta de um bloqueio feito pela central de monitoramento da empresa do veículo, os criminosos não conseguiram levar o caminhão e desistiram do roubo. Apesar disso, eles levaram a chave do veículo e R$ 120.



Eles fugiram, levaram o caminhoneiro como refém, mas o abandonaram na Via Dutra, próximo ao Acesso Oeste. Ele foi encontrado pelos agentes com restos de fitas adesivas nos punhos. O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende.