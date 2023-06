Homem é preso por furto de energia na Zona Norte

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (22), por furto de energia na Praça Pinto Peixoto, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio. A prisão aconteceu durante uma ação da Light, que identificou irregularidades no consumo de energia de oito food trucks do local.

Segundo a concessionária de energia, a operação foi realizada em parceria com a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e com peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, a partir da denúncia de moradores sobre as ligações irregulares de energia na região.

Durante as inspeções, técnicos da Light verificaram que oito trailers de comida estavam conectados diretamente à rede elétrica e os respectivos consumos de energia não eram registrados por equipamentos de medição.

Furto de energia

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão, e causa prejuízos à toda a população. As ligações clandestinas são contra a lei e perigosas, pois podem ocasionar acidentes e incêndios. Além disso, este tipo de crime causa interrupções no fornecimento de energia, devido à sobrecarga na rede elétrica.

Em locais com furto de energia, os transformadores da Light – configurados e instalados para atender os clientes da companhia naquela área – ficam sobrecarregados com a demanda irregular de energia provocada pelas ligações clandestinas.