Correios vai destinar R$ 350 milhões para investimentos em modernização de unidades

Os Correios investirão cerca de R$ 350 milhões na construção e modernização de centros operacionais e reforma de agências. A iniciativa é um dos projetos estratégicos prioritários anunciados pela nova diretoria da estatal durante a apresentação do balanço de 100 dias ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em junho.



De acordo com Juscelino Filho, a nova gestão dos Correios tem um o desafio de mudar a imagem da estatal e trazer novas diretrizes aos serviços oferecidos. “Vamos investir na infraestrutura dos Correios para resgatar a qualidade dos serviços prestados aos brasileiros. Além disso, precisamos criar processos mais modernos para atender o mercado e impulsionar uma nova cultura dentro da estatal“, explicou.



Um dos projetos da estatal é a construção de um moderno complexo operacional em Brasília (DF). Com investimento estimado em R$ 190 milhões, a unidade terá mais de 40 mil m² de área construída e irá abrigar as operações de tratamento e um centro de logística integrada. Já em Natal (RN), será construído um hub internacional para o tratamento de encomendas. Também serão reformados os centros operacionais de Londrina (PR) e São Luís (MA).



Ainda neste ano, os Correios darão início às obras para reformar mais de 400 agências. O planejamento é que todas as mais de 6 mil agências da rede própria passem por obras de infraestrutura nos próximos três anos.



Em acordo com a agenda ambiental do Governo Federal, a estatal também irá entregar à sociedade um prédio acessível e sustentável, com painéis fotovoltaicos que geram energia elétrica por meio da captação da luz solar, e sistema de ar-condicionado inteligente, permitindo reduzir as despesas relativas à conta de energia elétrica e contribuindo com a sustentabilidade ambiental.