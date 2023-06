Continua internada mulher atingida por bala perdida na BR-040

Rio - Claudia Maria da Silva Santos, de 54 anos, permanece internada na enfermaria do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). A Secretária Municipal de Saúde de Duque de Caxias, informou que ela está lúcida e quadro de saúde é estável. No último dia (17), a diarista foi atingida por uma bala perdida na Rodovia Washington Luiz (BR-040), na Baixada Fluminense.

A polícia investiga se o fato tem ligação com a morte de Anne Caroline Nascimento Silva, 23 anos, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal no sábado (17) . Ambos teriam ocorrido na mesma rodovia e horário.Claudia e o marido José Vitorino, voltavam da comemoração do aniversário de um amigo, em uma igreja de Duque de Caxias, ao se aproximarem da Linha Vermelha. Um dos disparos entrou pelo pelo porta-malas e acertou a vítima, que estava no banco do carona.A vítima foi socorrida e encaminhada para HMAPN. Na unidade, ela foi submetida a procedimento cirúrgico de emergência, onde foi realizada drenagem do tórax perfurado.