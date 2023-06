Itatiaia recebe Dia D do programa de descarte solidário

O Rotary Clube de Resende, com o apoio da Cooperativa Parceiros Recicla, realiza no próximo sábado (24) o Dia D do Programa “Descarte Solidário de Eletroeletrônicos". A ação acontece das 09h às 15h, na Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre.



Os moradores poderão levar os equipamentos eletrônicos que estão quebrados e inutilizados no sistema drive-thru. O objetivo é facilitar o descarte e conscientizar a população sobre a destinação correta dos itens que já não têm mais utilidade.



Dentre os equipamentos que poderão ser descartados estão, por exemplo, fones de ouvido, carregadores, celulares, lâmpadas de led, computadores, eletrodomésticos e baterias. A campanha visa beneficiar duas entidades de Itatiaia: a APAE e a Cooperativa Parceiros Recicla.