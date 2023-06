Empresa de submarino desaparecido acredita que os tripulantes 'infelizmente morreram'

A Ocean Gate, empresa proprietária do submersível que desapareceu no Atlântico Norte, emitiu um comunicado oficial nesta quinta-feira em que afirma acreditar que os cinco tripulantes "infelizmente morreram".



“Agora acreditamos que nosso CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet foram tristemente perdidos”, disse a empresa em nota, acrescentando que “este é um momento extremamente triste para nossos funcionários dedicados que estão exaustos e sofrendo profundamente com essa perda”.

A Guarda-costeira dos Estados Unidos informou que destroços encontrados no fundo do mar sugerem que o submersível desaparecido nos arredores do Titanic sofreu uma "perda catastrófica" de pressão.