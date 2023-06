Mãe de adolescente atacada em frente à escola diz que mulher queria matar por ciúmes

Rio - Os pais da adolescente de 15 anos que foi atacada com um estilete na saída da Escola Municipal Teodoro Sampaio, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste do Rio, acreditam que a agressora queria matar a menina. O crime aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (22) e teria sido motivado por ciúmes.

"Minha filha começou a trocar mensagens com um rapaz, não passou disso e ela pegou essas mensagens. Segundo ela (agressora), nem está mais com ele, mas ligou ameaçando há duas semanas. Ela dizia que iria esperar minha filha ficar sozinha. Eu ia vir denunciar amanhã, mas não deu tempo", afirmou Ana Paula Claudino, mãe da adolescente.



Ao DIA, Ana Paula ainda contou que a menina sofreu três cortes profundos no braço, afetando o tendão do lado esquerdo, e dois na cabeça. "Ela tentou matar a minha filha. Ela foi na cabeça, mas a minha filha colocou a mão para se proteger. Ela esfacelou o braçou da minha filha".



"Eu quero que a justiça seja feita, que mantenha ela presa. Pelas conversas dela por telefone, ela já dizia que havia feito pior e no máximo pagaria cesta básica por um ano e iria varrer comunidade", finalizou.



Entenda

Agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para atender ocorrência de lesão corporal. No local, a equipe encontrou a mulher em posse do estilete. A adolescente foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.



Em um vídeo que circula nas redes sociais, testemunhas afirmam que, mesmo ferida, a menina conseguiu fugir e se esconder dentro de uma academia da região. Imagens mostram ainda que parte do cabelo dela foi cortado.