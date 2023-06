Prévia mostra consumo de energia 2,9% maior em maio

O consumo de energia elétrica do Brasil em maio foi de quase 65 mil megawatts médios, volume 2,9% acima do registrado no mesmo período do ano passado, além de ser o maior avanço em 2023. Os dados preliminares são do Boletim InfoMercado Quinzenal, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), e indicam como principais fatores para o crescimento o bom desempenho na produção de alguns setores da economia, além de temperaturas mais altas em algumas regiões, estimulando o uso de equipamentos de refrigeração, como o ar-condicionado.



Do total consumido, 40.495 MW médios foram repassados pelas distribuidoras aos seus clientes do mercado regulado, onde estão as pequenas empresas, como o comércio, e os consumidores residenciais. Houve alta de 3,4% no comparativo anual. O restante da energia, 24.484 MW médios, foi utilizado pela indústria e grandes empresas, como shoppings e redes de varejo, que compram sua energia diretamente do mercado livre. Nesse ambiente, o avanço foi de 1,9% frente a maio de 2022.



A CCEE também acompanha o desenvolvimento da Micro e Minigeração Distribuída (MMGD) no Brasil. São os painéis instalados em residências e empresas, que reduzem a demanda do Sistema Interligado Nacional – SIN. Se não houvesse esse tipo de sistema, que produziu 3.487 MW médios no mês de maio, a demanda do mercado regulado seria maior, de 6,8%.