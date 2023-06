Mais de R$ 28 mil em haxixe são apreendidas no Galeão

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta quinta-feira (22), mais de R$ 28 mil haxixe em uma encomenda postal no Aeroporto do Galeão. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-x.



Dentro das embalagens de barras de cereal foram encontradas 239 gramas do entorpecente. A droga vinha dos Estados Unidos e tinha como destino o Rio.



O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão.